"Я очень счастлив вернуться в общую группу. Наслаждаюсь тем, что присоединился к команде и тренируюсь с ребятами.

Шахтер получил мощное усиление перед стартом нового сезона

Мне понравились тренировки, когда я вернулся. Да, тактические упражнения отличаются от предыдущих, поэтому нужно немного адаптироваться. Но в общем-то мне очень нравится новая тактика, также импонирует тренер. Он хороший человек.

Как я оцениваю шансы команды в этом сезоне и в Лиге чемпионов? Команда изменилась, но, конечно, есть опытные ребята, которые находятся в коллективе дольше. Но также много молодых игроков. Шахтер – это большой клуб, мы должны сражаться за самые высокие цели", – сказал Траоре в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, Лассина наконец-то восстановился от тяжелой травмы, которую получил еще в сентябре 2021 года. Форвард уже успел поучаствовать в спарринге против Аль-Фатеха и даже отличился голом.

Шахтер снова разгромил соперника на сборах – связка чемпиона мира и "потерянного" форварда, голевое возвращение Траоре