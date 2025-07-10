Лига конференций, 1-й квалификационный раунд (первый матч)

Борац – Санта-Колома – 1:4

Голы: Кулашин, 71 – Моурело, 29, Систеро, 34 (с пенальти), Фернандес, 40, Леон, 66

Перед этим матчем наставник Бораца Младен Жижович вспоминал, как великолепно его команда выступила в еврокубках прошлого сезона – "красно-синие" дошли до 1/8 финала турнира, уступив венскому Рапиду. Однако новая кампания Бораца началась с громкого домашнего поражения – от скромной сельской команды из Андорры. Гости унизили команду из Бани-Луки, болельщики которой традиционно "топят" за Сербию. Даже на эту встречу они умудрились пронести на трибуны сербский флаг.

Полесье официально получило соперника в квалификации Лиги конференций

Единственный гол престижа Борац забил на 71-й минуте при счете 0:4. Таким образом, андорский клуб вновь унизил боснийцев в еврокубках – в прошлом сезоне Интер Эскальдес разгромил Вележ со счетом 5:1.

Ответный матч между командами состоится через неделю в Андорре. Напомним, что победитель пары Борац – Санта-Колома сыграет в следующем раунде с Полесьем. Ранее помощник главного тренера Полесья Сергей Кравченко признавался, что украинская команда больше рассматривает Борац как своего следующего соперника – никто не ожидал сенсационного поражения боснийцев.