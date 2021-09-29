"Команда играла на другой результат. Мы показали это своей игрой. И будем бороться за свои очки без компромиссов. Сейчас все мысли с Лассиной Траоре. Здоровья", – написал Пятов после матча в своем Instagram.

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Напомним, в конце 10-й минуты Траоре неудачно приземлился после столкновения с Дюмфрисом, его пришлось забирать с помощью специального автомобиля. Сейвы Пятова позволили Шахтеру удержать безголевую ничью в матче с Интером и набрать первое очко в Лиге чемпионов.

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