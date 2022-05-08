Команда Игнатенко вплотную приблизилась к вылету из Лиги 1: 6-разовым чемпионам нужно чудо
Бордо разгромно уступил Анже в чемпионате Франции. Поражение почти наверняка поставило крест на надежде спастись от вылета.
Лига 1, 36-й тур
Анже – Бордо – 4:1
Голы: Чо, 5, Менди, 36, Боакен, 62, Перейра, 90 – Мара, 60
6-разовые чемпионы Франции боролись за выживание, но, очевидно, не очень хотели остаться в элите. Разгромное поражение от Анже за два тура до конца турнира поставило крест на надеждах команды напрямую спастись от вылета.
Сборная Украины должна пополниться дебютантом, фееритом в топ-чемпионате Европы.
Сейчас жирондинцы идут последними с 27 очками, а Сент-Этьен, который свой поединок проведет в среду, расположился восемнадцатым с 31 пунктом. Чтобы сохранить хоть какие-то шансы на плей-офф, Бордо нужно надеяться, что "зеленые" проиграют предстоящую встречу с Ниццой.
Напомним, к французскому аутсайдеру зимой присоединился Данило Игнатенко из Шахтера. Хавбек успел отыграть 9 матчей и отличиться двумя ассистами, но в двух последних встречах (включая поединок против Анже) не участвовал из-за травмы.
Видео голов и обзор матча Анже – Бордо:
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