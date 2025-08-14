Команда Цыганкова теряет лидера прямо перед стартом Ла Лиги – его связывают с переходом в Саудовскую Аравию
Нападающий Жироны Кристиан Стуани уже сегодня якобы должен покинуть испанский клуб.
Стуани не тренируется с Жироной по личным причинам, сообщает журналист Хосе Карраско. Отмечается, что уже сегодня 38-летний легендарный нападающий клуба завершит свой трансфер в неназванный клуб из Саудовской Аравии. Интересно, что в его контракте есть пункт о возможности ухода в качестве свободного агента.
Таким образом, Жирона теряет основного форварда прямо перед стартом сезона – уже завтра состоится матч первого тура против Райо Вальекано. Правда, журналист Алекс Луна опроверг эту информацию – Стуани отсутствует на тренировках по личным причинам, но никуда не переходит.
Напомним, Кристиан выступает за Жирону с 2017 года, всего сыграл в 289 матчах, в которых отметился 141 голом и 12 ассистов. Уругваец является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей и забитых голов.
