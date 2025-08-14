Стуани не тренируется с Жироной по личным причинам, сообщает журналист Хосе Карраско. Отмечается, что уже сегодня 38-летний легендарный нападающий клуба завершит свой трансфер в неназванный клуб из Саудовской Аравии. Интересно, что в его контракте есть пункт о возможности ухода в качестве свободного агента.

Цыганков получил звездного партнера – он играл вместе с де Брюйне и Гризманном

Таким образом, Жирона теряет основного форварда прямо перед стартом сезона – уже завтра состоится матч первого тура против Райо Вальекано. Правда, журналист Алекс Луна опроверг эту информацию – Стуани отсутствует на тренировках по личным причинам, но никуда не переходит.

Напомним, Кристиан выступает за Жирону с 2017 года, всего сыграл в 289 матчах, в которых отметился 141 голом и 12 ассистов. Уругваец является рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей и забитых голов.

Де Брюйне устроил феерию в матче против Цыганкова – украинец ассистом помог спастись от позора

Stuani no entrena con el Girona por motivos personales



️ Me confirman que en el día de hoy se comunicará su marcha al fútbol árabe



️ Baja muy importante para el Girona en la previa al debut en LaLiga — Carras (@JoseCarrasco_98) August 14, 2025