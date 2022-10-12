"Несмотря на последние неудачи в Лиге Европы, мы хорошо действовали с точки зрения командной игры. Просто чего-то не хватало. Надеюсь, поражения никак не повлияли на наше психологическое состояние. Завтра выйдем на поле и будем показывать свой максимум.

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Думаю, такие вещи (обстрел Киева и других городов Украины – прим.) влияют на каждого украинца, подобное очень трудно переживать. Конечно, команда была в трауре, считаю, в 21-м веке такие вещи недопустимы. Наши футболисты понимают, что с помощью футбола мы можем подарить людям приятные эмоции и немного отвлечь их от того, что происходит на Родине", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, после экватора группового этапа киевляне расположились на последнем месте в квартете В, проиграв все три матча. Номинально домашний поединок с Ренном состоится завтра, 13 октября, в Кракове. Стартовый свисток прозвучит в 19:45.

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