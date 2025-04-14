– Желание попасть в еврокубки есть, играть в европейских турнирах. Но мы понимаем, что все это зависит от результата. Соответственно, нужно двигаться от игры к игре.

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– Руководство осторожно комментирует перспективу играть в еврокубках уже в следующем сезоне, то есть пробиться туда сейчас. А между игроками обсуждается этот момент?

– Конечно, все хотят в своей карьере достичь наилучшего. Наверное трудно себе представить какого-то футболиста, который бы не задумывался над такой возможностью: попасть туда, выше. Мы понимаем, что все это зависит от результатов – наших и результатов соперников. Главное – это выкладываться на каждом матче, достигать наилучших результатов, а в конечном результате мы увидим, где мы окажемся.

– Ты переходил в команду Карпаты, новичок украинской Премьер-лиги, которые серьезных задач на тот момент не ставили. Можешь сравнить свои ощущения, когда ты приходил в команду, и вот сейчас, когда мы с тобой уже говорим о твоих бомбардирских достижениях и о команде, которая может попасть в еврокубки?

– Если в начале моего приезда в команду, то я бы сказал, что команда была еще сырой. Она вышла из низшей лиги, попала в высшую лигу. Соответственно, цели в начале были одними, но, как я уже упоминал ранее, мы смогли синхронизировать свои действия, достичь определенного баланса и, соответственно, наши цели начали расти. Цели каждого из нас.

Также фаны нас неоднократно поддерживают, они ездят с нами. Мы хотим им подарить радость побед. И мы также ищем эти победы от игры к игре, – сказал Бруниньо в эфире YouTube-канала Футбол 360.

Стоит отметить, что сейчас Карпаты занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 33 балла. До топ-4 львовянам не хватает девяти очков.

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