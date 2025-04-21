Аль-Шабаб и Аль-Хиляль расписали ничью в матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Результат и обзор встречи читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Саудовской Аравии 2024/25, 29-й тур

Аль-Хиляль – Аль-Шабаб – 2:2

Голы: Милинкович-Савич, 31, Аль-Давсари, 46 – Поденсе, 7, Аль Швирех, 68

Бущан не попал даже в заявку Аль-Шабаба на игру с Аль-Хилялем. Команда украинца вышла вперед благодаря голу Поденсе на 7-й минуте, однако Аль-Хиляль отыгрался до перерыва, отличился Милинкович-Савич.

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А сразу на старте второго тайма уже Аль-Хиляль вышел вперед – на 46-й минуте Аль-Давсари (который ассистировал в моменте с первым голом) уже вывел вперед действующего чемпиона. Однако, Аль Швирех сравнял счет на 68-й минуте, а Амдалла на 71-й даже забил еще один, но гол отменили из-за офсайда. В итоге, игра так и завершилась со счетом 2:2.

Добавим, что Аль-Хиляль с 62 очками остался на втором месте, что дарит шанс Аль-Иттихаду, который позже начал игру с Аль-Иттифаком (65 баллов на момент начала). Аль-Наср Роналду третий с 57 пунктами, но имеет игру в запасе.

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