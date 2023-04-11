Омония, в которой играют два украинца, ничего не смогла противопоставить Арису в кипрском первенстве.

Чемпионат Кипра, чемпионская группа

Омония – Арис – 0:3

Голы: Бенгтссон, 26, Бабика, 79, Браун, 82

В заявку на поединок не попал Роман Безус. Это ожидаемо, ведь СМИ сообщали, что экс-игрок Динамо отстранен от тренировок, он поругался с одним из партнеров во время занятий. Артем Беседин начал со старта.

Безус отстранен от тренировок с Омонией, – СМИ

Однако Омония была безапелляционно разгромлена командой, в составе которой провел 83 минуты представитель террористов Александр Кокорин. Беседин отыграл весь поединок, но результативными действиями, как и его одноклубники, не отличился.

Победа позволила Арису вернуть лидерство в чемпионской группе кипрского первенства. Коллектив украинцев остался на 6-й последней строчке.

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