Коман признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов – форвард опередил звезду Шахтера
16:23 - Читати українською
Вингер Баварии Кингсли Коман стал лучшим среди всех игроков 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
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Коман опередил Тете, Альваро Морату и Анхелиньо в борьбе за звание лучшего в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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Француз впечатляюще выступил в матче против Атлетико – в его активе 2 гола и ассист, сообщает официальный сайт УЕФА.
Напомним, Бавария уничтожила мадридцев (4:0), а кроме Комана испанцам забивали Горецка и Толиссо.
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