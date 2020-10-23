Вингер Баварии Кингсли Коман стал лучшим среди всех игроков 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Коман опередил Тете, Альваро Морату и Анхелиньо в борьбе за звание лучшего в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

УЕФА назвал претендентов на лучший ассист 1-го тура Лиги чемпионов – Тете конкурирует с обидчиком Динамо

Француз впечатляюще выступил в матче против Атлетико – в его активе 2 гола и ассист, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бавария уничтожила мадридцев (4:0), а кроме Комана испанцам забивали Горецка и Толиссо.

Лига чемпионов: Бавария уничтожила Атлетико, Манчестер Сити без Зинченко одолел Порту, датская феерия Аталанты