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Коман получил очередную травму, проведя на поле всего пять минут

10:38 53 Читати українською
Коман получил очередную травму, проведя на поле всего пять минут
Кингсли Коман / Reuters

Проблемы со здоровьем продолжают преследовать французского полузащитника.

Коман вышел на замену на 71-й минуте финала Audi Cup против Тоттенхэма, но его пришлось менять уже на 76-й.

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Нападающий "ротен" схватился за левое колено после столкновения с защитником английской команды Хуаном Фойтом. После игры главный тренер Баварии Нико Ковач выразил надежду, что травма Комана не слишком серьезная, и он сможет вернуться в ближайшие дни.

Уже в субботу Бавария будет противостоять дортмундской Боруссии в матче за Суперкубок Германии.

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