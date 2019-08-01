Коман получил очередную травму, проведя на поле всего пять минут

Проблемы со здоровьем продолжают преследовать французского полузащитника.

Коман вышел на замену на 71-й минуте финала Audi Cup против Тоттенхэма, но его пришлось менять уже на 76-й.

Байли из-за травмы вылетел до конца года

Нападающий "ротен" схватился за левое колено после столкновения с защитником английской команды Хуаном Фойтом. После игры главный тренер Баварии Нико Ковач выразил надежду, что травма Комана не слишком серьезная, и он сможет вернуться в ближайшие дни.

Уже в субботу Бавария будет противостоять дортмундской Боруссии в матче за Суперкубок Германии.

Тоттенхэм по пенальти переиграл Баварию в финале Audi Cup – "шпоры" завоевали заслуженный трофей