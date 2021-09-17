Коман перенес легкую операцию на сердце, сообщает Kicker. Француз вскоре возобновит пробежки, а к командным тренировкам вернется через полторы-две недели.

Таким образом Кингсли будет готов выйти на поле уже после международной паузы в середине октября. Соответственно он пропустит матч с Динамо (29 сентября) во втором туре Лиги чемпионов.

"Все не так страшно, как звучит. У многих людей есть такое. Он жаловался на проблемы с дыханием. После тестов врачи решили провести простую операцию. Он в порядке", – сказал Юлиан Нагельсманн.

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