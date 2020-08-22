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ПСЖ – Бавария: Коман выделил игрока, который может стать главным козырем мюнхенцев в финале Лиги чемпионов

12:40 - Читати українською
ПСЖ – Бавария: Коман выделил игрока, который может стать главным козырем мюнхенцев в финале Лиги чемпионов
Кингсли Коман / Сайт УЕФА

Форвард мюнхенской Баварии Кингсли Коман оценил шансы своей команды на победу в ЛЧ.

 

"В полуфинале Лиги чемпионов сыграли два представителя французского чемпионата. Один из них вышел в финал. Последние год-два были очень хорошими для французов, но я думаю, что в будущем мы достигнем еще большего.

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Серж Гнабри был замечательным против Лиона. В прошлом сезоне Бундеслиги он тоже был на высоте. Я бы назвал его лучшим игроком в мире в этом сезоне.

ПСЖ – это клуб, в котором я вырос. Теперь я – игрок Баварии. Это не игра между мной и ПСЖ, это игра между Баварией и ПСЖ. Да, мы хотим победить. Мое сердце теперь на 100 процентов принадлежит Баварии. Я надеюсь, что мы выиграем этот финал", – цитирует Комана официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов ПСЖ – Бавария запланирован на 23 августа, начало в 22:00.

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