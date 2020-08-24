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Коман: Море радости и немного грусти из-за ПСЖ

09:50 - Читати українською
Коман: Море радости и немного грусти из-за ПСЖ
Кингсли Коман забивает в финале Лиги чемпионов / Официальный сайт УЕФА

Полузащитник Баварии и автор единственного гола в финале Лиги чемпионов в ворота ПСЖ Кингсли Коман поделился эмоциями от завоевания престижного еврокубкового трофея.

 
Кингсли Коман 59’
59’ Кингсли Коман

"Мы пытались с самого начала взять игру под свой контроль. Соперник контратаковал, но мы понимали, что это может иметь большую опасность для нас. ПСЖ провел великолепный матч, мы тоже. Это был суперфинал.

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Я очень счастлив. Невероятный вечер и для клуба, и для всех наших болельщиков. Море радости и немного грусти из-за ПСЖ. Разумеется, я хотел провести хорошую игру, но дело не в моем парижском прошлом, а в том, что я полностью баварец. И я был настроен на победу. Но в то же время мне жаль ПСЖ, потому что я родом из Парижа", – сказал Коман в комментарии официальному сайту УЕФА.

Напомним, Кингсли начинал свою профессиональную карьеру в 2013 году именно в ПСЖ. Интересно, что добытый трофей стал для 24-летнего нападающего уже двадцатым. В составе Баварии футболист пять раз становился чемпионом Германии, по три раза победил в Кубке и Суперкубке страны, а также выиграл Лигу чемпионов. С Ювентусом он дважды стал чемпионом Италии, а также по разу – обладателем Кубка и Суперкубка страны. С ПСЖ Коман дважды выиграл чемпионат Франции и по одному разу – Кубок лиги и Суперкубок страны.

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Бавария Бавария Лига чемпионов ПСЖ - Бавария ПСЖ ПСЖ Кингсли Кингсли Коман
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