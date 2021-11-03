Вингер Баварии Кингсли Коман убежден, что его звездный одноклубник Роберт Левандовски заслуживает на "Золотой мяч".

"Конечно, Левандовски заслужил "Золотой мяч" за этот и за прошлый сезоны. За все, что он сделал, он получил приз.

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У нас очень атакующая команда, использующая высокий прессинг. Мы надеемся доставить массу удовольствия нашим фанатам", – приводит слова Комана LeFigaro.

Напомним, Левандовски называли одним из главных фаворитов на победу на "Золотой мяч" в 2020 году, однако награду не вручали из-за пандемии коронавируса. Поляк также претендует на трофей в этом году.

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