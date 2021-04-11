Коман избежал серьезной травмы перед решающим поединком Баварии с ПСЖ в Лиге чемпионов
Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик объяснил замену Кингсли Комана в первом тайме матча 28-го тура Бундеслиги с Унион Берлином.
"Замена Комана? Мы это планировали, но он получил болезненный удар по голени. Надеюсь, что это не будет серьезным повреждением.
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Надо подождать. У Кингсли ушиб, у Боатенга болит колено. У нас есть два дня на восстановление. Главное – быть готовыми вечером во вторник", – приводит слова Флика RMC Sport.
Напомним, Бавария не смогла обыграть Унион Берлин (1:1), а уже через 2 дня, 13 апреля, будет противостоять ПСЖ в матче Лиги чемпионов – в первой встрече мюнхенцы уступили со счетом 2:3.
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