Коман в последней домашней игре чемпионата против Штутгарта заработал удаление. В компенсированное время француз ударил по лицу Мавропаноса, за что получил от арбитра красную карточку.

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Спортивный суд НФС расширил дисквалификацию Комана до трех поединков. Таким образом, вингер пропустит не только финальный матч этого сезона (против Вольфсбурга), но и первые два матча нового сезона, сообщает SportBuzzer. Бан распространяется на Бундеслигу и на Кубок Германии.

Кингсли – основной вингер Баварии, ведет конкуренцию с Гнабри и Сане. В текущем сезоне он настрелял 8 голов в 32 матчах и в седьмой раз стал чемпионом Германии.