Колумбийские фанаты устроили массовую драку с мачете и ножами прямо посреди улицы

Латиноамериканские фанаты в очередной раз продемонстрировали свой своевольный характер, который нередко приводит к трагическим последствиям.

На этот раз "отличились" болельщики колумбийских Индепендьенте и Атлетико Насьональ.

Самоубийство ради футбола: иранская женщина подожгла себя из-за запрета посещения стадиона

Перед очным матчем в 10 туре местного чемпионата они устроили ожесточенные разборки прямо посреди улиц Медельина. На видео, которое сняли очевидцы, четко заметно оружие в руках участников схватки – ножи и огромные мачете, которыми фанаты жестоко избивали друг друга.

Марадона представлен в статусе главного тренера аргентинской Химнасии – фанаты клуба огненно встретили легенду

Правоохранителям удалось арестовать 82 взрослых и 14 несовершеннолетних фанатов. Многие из задержанных находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Массовые нарушения продолжились и на стадионе во время матча, который завершился победой Атлетико со счетом 4:1.