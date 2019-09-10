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Колумбийские фанаты устроили массовую драку с мачете и ножами прямо посреди улицы

20:16 68 Читати українською
Колумбийские фанаты устроили массовую драку с мачете и ножами прямо посреди улицы
Колумбийские фанаты / Getty Images

Латиноамериканские фанаты в очередной раз продемонстрировали свой своевольный характер, который нередко приводит к трагическим последствиям.

На этот раз "отличились" болельщики колумбийских Индепендьенте и Атлетико Насьональ.

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Перед очным матчем в 10 туре местного чемпионата они устроили ожесточенные разборки прямо посреди улиц Медельина. На видео, которое сняли очевидцы, четко заметно оружие в руках участников схватки – ножи и огромные мачете, которыми фанаты жестоко избивали друг друга.

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Правоохранителям удалось арестовать 82 взрослых и 14 несовершеннолетних фанатов. Многие из задержанных находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Массовые нарушения продолжились и на стадионе во время матча, который завершился победой Атлетико со счетом 4:1.

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