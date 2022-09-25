Колумбия устроила погром с голом Хамеса и роскошным ассистом бывшей звезды УПЛ, которая играет на России
Сборная Колумбии провела первый поединок под руководством нового тренера Нестора Лоренцо и праздновала победу.
Товарищеский матч
Колумбия – Гватемала – 4:1
Голы: Родригес, 40, Синистерра, 57, Борре, 76, Асприлья, 89 – Сантис, 90
"Кофеманы" захватили инициативу сразу же. Отличиться удалось в конце первого тайма, когда Хамес Родригес, недавно перебравшийся в Олимпиакос, разобрался с защитниками и пробил над кипером.
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После перерыва колумбийцы еще трижды забили. Украшением стал последний четвертый гол, когда Хорхе Карраскаль шведой вырезал на Асприлью, а тот поразил ворота, накрутив защитников. Ассистент, к слову, когда-то зажигал в футболке Карпат, а сейчас за кровавые деньги выступает в ЦСКА Москва.
Гватемала сумела ответить одним голом на 90 минуте после обрезки соперника. Финальные 4:1. Ни одна из команд, к слову, не едет на чемпионат мира 2022 года.