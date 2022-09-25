Товарищеский матч

Колумбия – Гватемала – 4:1

Голы: Родригес, 40, Синистерра, 57, Борре, 76, Асприлья, 89 – Сантис, 90

"Кофеманы" захватили инициативу сразу же. Отличиться удалось в конце первого тайма, когда Хамес Родригес, недавно перебравшийся в Олимпиакос, разобрался с защитниками и пробил над кипером.

Шотландия оформила камбэк против Ирландии и вернула себе лидерство – матч с Украиной решит все

После перерыва колумбийцы еще трижды забили. Украшением стал последний четвертый гол, когда Хорхе Карраскаль шведой вырезал на Асприлью, а тот поразил ворота, накрутив защитников. Ассистент, к слову, когда-то зажигал в футболке Карпат, а сейчас за кровавые деньги выступает в ЦСКА Москва.