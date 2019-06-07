Колумбия U-20 – Украина U-20: Моралес оценил шансы "сине-желтых"

Футбольный комментатор Роберто Моралес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2019 U-20 между Украиной и Колумбией.

"Соперник команды Александра Петракова не столь грозный, как их национальная сборная. Взрослая Колумбия – это большой потенциал и прекрасный состав, который так и не достиг чего-то значимого. А молодежка выглядит значительно проще. Именно поэтому Украина имеет весьма хорошие шансы на успех.

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Но шанс еще нужно использовать, чтобы не случилось как в 2001-м. Тогда наша сборная имела достаточно хороший состав на молодежном Мундиале, уверенно прошла подгруппу, в 1/8 встретилась с, казалось, совсем слабым Парагваем, но именно ему проиграла", – написал Моралес на tribuna.com.

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