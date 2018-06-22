Колумбия – Япония: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Колумбия и Япония стартовали на чемпионате мира 2018. Сильнее оказалась сборная Японии, победившая со счетом 2:1.

Колумбия – Япония – видео голов

Матч Колумбия – Япония стартует в 15:00 по киевскому времени. На предыдущем Чемпионате мира колумбийцы разгромили японцев 4:1. Польша и Сенегал играют в этой же группе. Отметим, что лучший бомбардир ЧМ-2014, хавбек Баварии Хамес Родригес не выйдет в основе. Это самая большая потеря колумбийцев. Еще один сюрприз команды – отсутствие в основе центрбека Барселоны Ерри Мины.

ЧМ-2018: Колумбия проиграла Японии в невероятном матче

Колумбия: Оспина – Ариас, Мурильо, Давинсон Санчес, Мохика – Карлос Санчес, Лерма – Куадрадо, Кинтеро, Искьердо – Фалькао (к)

Япония: Кавасима – Сакай, Йошида, Шоджи, Нагатомо – Шибасаки, Хасебе (к) – Инуи, Харагучи, Кагава – Осако

Колумбия – Япония: стартовые составы на матч ЧМ-2018