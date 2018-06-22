Колумбия – Япония: анонс матча ЧМ-2018

"Футбол 24" представляет анонс матча первого тура группы H на ЧМ-2018.

Колумбия – Япония

19 июня, 15:00, Саранск, "Мордовия Арена"

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Телетрансляция на канале "Интер", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Колумбия и Япония попали в достаточно ровную группу, где удивить может едва ли не каждая сборная. Однако, следует признать, что у латиноамериканцев более звездная команда и они в этой группе ближе к статусу фаворита.

Японцы же попытаются удивить футбольный мир, но проблема в том, что за 4 года у "самураев" так и не появились новые звезды, которые могли бы прийти на смену "поколению Нагатомо, Хонды и Кагавы".

Колумбия – фаворит

Колумбия имеет очень качественный подбор игроков атаки, для некоторых из которых этот Мундиаль может стать последним в карьере. Речь о Фалькао, Бакке, Куадрадо. Однако самой большой звездой колумбийцев есть атакующий хавбек мюнхенской Баварии – Хамес Родригес, и именно он должен стать "мозговым центром" атак сборной Колумбии. Четыре года назад на бразильском ЧМ Хамес уже забивал Японии. Тогда звездный атакующий полузащитник поставил жирную точку в матче, сделав дубль в последней десятиминутке игры, и установив окончательный счет – 4:1.

Хамес сможет сыграть с Японией

"Прорвет" ли звездную атаку колумбийцев в матче с Японией?

Несмотря на большое количество звезд в атаке, сборная Колумбии в отборе к чемпионату мира ни разу не забивала больше двух мячей за матч. Следует отметить, что проиграли колумбийцы в отборе только лишь раз (1:2 Парагвая), при этом дважды сыграли вничью будущими участниками ЧМ-2018 – Бразилией и Перу (в обоих поединках был зафиксирован счет 1:1). Колумбийцы в товарищеских матчах перед Мундиалем также забивали не много, а в двух последних поединках против Австралии и Египта сыграли в нулевую ничью. Старт на чемпионате мира уже близко, и колумбийцам следует максимально собраться, ведь для выхода из группы нужно забивать, и побольше.

Фалькао и Хамес празднуют взятие ворот соперника

Проблемы в атаке в Японии

Буквально в воскресенье стало известно, что основной нападающий сборной Японии и английского Лестера – Синдзи Окадзаки, получил травму и пропустит чемпионат мира-2018. Это может стать большой проблемой для "самураев", ведь команда потеряла своего самого опытного центрфорварда, который мог бы стать главной "ударной силой" японцев на ЧМ-2018. Кстати, именно Окадзаки забил единственный гол японцев в матче против Колумбии на ЧМ-2014.

Против колумбийцев в основе скорее всего выйдет центральный нападающий немецкого Майнца – Йошинори Муто, но его трудно назвать лидером атак сборной (всего 2 забитых мяча в 24 матчах в футболке "самураев"). Наставнику японской сборной Нишино следует хорошенько "поломать голову" над тем, как восполнить потерю Окадзаки.

ЧМ-2018: Окадзаки получил травму и пропустит турнир

История взаимоотношений

Сборные Колумбии и Японии встречались трижды за всю историю. 22 июня 2003 колумбийцы обыграли японцев 1:0 в рамках Кубка конфедераций. В июне 2007 года в финальном раунде Кубка Кирин была зафиксирована нулевая ничья. А в июне 2014-го на бразильском ЧМ колумбийцы снова оказались сильнее – 4:1.

Синдзи Кагава только что забил гол за "самураев"

Кадровая ситуация перед игрой

Колумбия подходит к матчу в практически оптимальном составе. У Хамеса были определенные проблемы со здоровьем, однако лидер атак своей сборной уже с пятницы тренируется в общей группе, и готов помочь своей команде. Сборная Японии уже не рассчитывает на Синдзи Окадзаки, которого в заявке "самураев", скорее всего, заменит форвард Ганновера – Такума Асано.

Слова

Луис Муриэль, форвард сборной Колумбии:

Эти дни были замечательными. Это похоже на воплощение мечты в реальность. Я с большим восторгом жду первой игры, наконец и мы сможем присоединиться к великому событию

Ориентировочные составы

Колумбия: Оспина – Ариас, Д. Санчес, Сапата, Мохика – К. Санчес, Кинтеро, Лерма – Родригес, Куадрадо, Фалькао

Япония: Хигасигути – Х. Сакай, Сёдзи, Уэда, Нагатомо – Хасебе, Сибасаки – Кагава, Хонда, Инуи – Муто

Прогноз Футбол 24 – 3:1

Артур Киселевский, Футбол 24