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Колумбия – Парагвай – 1:0 – видео гола и обзор матча

08:48 5 Читати українською
Колумбия – Парагвай – 1:0 – видео гола и обзор матча
Колумбия – Парагвай – 1:0 – видео гола и обзор матча

Колумбия минимально одолела Парагвай в матче 3-го тура Копа Америка-2019 и вышла в четвертьфинал с первого места группы B. Смотрите видео гола и обзор поединка.

31’ Густаво Куэльяр
 
31’ Густаво Куэльяр

Колумбия победила Парагвай в 3-м туре Копа Америка-2019 и выиграла группу B, набрав 9 очков. Единственный гол в первом тайме забил Куэльяр.

Копа Америка-2019: Колумбия уверенно победила Парагвай и с первого места вышла в плей-офф турнира

В составе Парагвая 82 минуты отыграл Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат Динамо. Напомним, вингер выступает на правах аренды в составе Сантоса.

Колумбия вышла в четвертьфинал с первого места группы B, вторая позиция у Аргентины, которая также вышла в плей-офф. Парагвай ожидает результатов заключительного тура в группе C и сохраняет шансы на выход в четвертьфинал с третьего места.

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