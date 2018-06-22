Колумбия – Япония: послематчевая пресс-конференция Акиры Нишино

Главный тренер сборной Японии Акира Нишино прокомментировал победу над командой Колумбии в стартовом матче ЧМ-2018.

"С самого начала мы проявили агрессию, у нас было преимущество, потому что нас было больше на поле, чем соперников. Но в перерыве я сказал игрокам, что дело не в количестве, мы должны быть лучше по игре.

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В какой-то момент мы отдали позиционное преимущество Колумбии, первый тайм мы завершили не очень хорошо. В перерыве нам удалось перезагрузиться.

Во втором тайме мы стали лучше владеть мячом, у нас получилось избавить игроков соперника возможностей в атаке. В частности, Хамес не смог создать много опасных моментов у наших ворот.

У нас были хорошие возможности для победы. Думаю, что у нас все получилось хорошо", – цитирует Нишино Р-Спорт.