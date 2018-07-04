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Колумбия – Англия: послематчевая пресс-конференция Хосе Пекермана

00:56 13 Читати українською
Колумбия – Англия: послематчевая пресс-конференция Хосе Пекермана
Хосе Пекерман / Фото: ФИФА

Наставник сборной Колумбии Хосе Пекерман поделился впечатлениями от матча с Англией в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Пенальти стало важным фактором поражения, потому что матч закончился вничью. Игра была очень жесткая, грубая. Но все знали, что матч будет таким. Было не очень комфортно играть, постоянно думая о решении судьи. Но такое случается в футболе.

Колумбия – Англия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

У Англии отличная команда, но и Колумбия показала, что у нас есть достоинство. Мы хорошо показали себя на этом чемпионате. По итогам англичане устали сильнее, чем мы. К сожалению, пенальти сложились не в нашу пользу, но моя команда сыграла достойно. В матче было очень много остановок, это очень повлияло на нашу игру.

Колумбия – смелая команда, и сыграла очень смело. Нам немного не хватило игры в глубине. Мы не смогли добиться того, к чему готовились. Но это было очень сложно войти в этот матч, чтобы сохранить свой ритм. Нам не хватало спокойствия, когда мяч много держался вверху и шла борьба на втором этаже.

Мое будущее? Сегодня нам больно. Мы очень много работали, но не смогли пройти дальше. Это все, о чем нужно думать сегодня", – цитирует Пекермана официальный сайт ФИФА.

Англия в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018

ЧМ 20181/8 финала

Колумбия - Англия: Вторник 03 июля 2018

Колумбия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Англия
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Колумбия - Англия ЧМ 2018 Колумбия Колумбия Хосе Нестор Пекерман Хосе Нестор Пекерман
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