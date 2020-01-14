Колос запланировал пять спаррингов на первом сборе – новичок УПЛ объявил соперников

Команда из Ковалевки поделилась планами подготовки к чемпионату Украины.

Игроки Колоса сегодня, 14 января, вышли из зимнего отпуска и готовятся отправиться на первый двухнедельный сбор, сообщает официальный сайт клуба. Футболисты провели легкую тренировку без мячей и уже ночью вылетят в Турцию чтобы начать подготовку к сезону. В Украину команда вернется 30 января и уже 2 февраля вновь вернется в Турцию на второй сбор, который также будет продолжаться две недели.

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На первом сборе новичок Премьер-лиги проведет пять контрольных матчей, в четырех из которых соперники уже известны.

20 января – Академика Клинчень (тринадцатое место чемпионата Румынии)

23 января – Астра (второе место чемпионата Румынии)

26 января – Приштина (четвёртое место чемпионата Косово)

28 января – Форвертс Штайр (последнее место второго дивизиона Австрии)

Пятый соперник пока неизвестен.

Напомним, Колос на зимнюю паузу ушел на седьмой строчке, набрав 20 очков.

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