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Колос запланировал пять спаррингов на первом сборе – новичок УПЛ объявил соперников

14 января 23:33 90 Читати українською
Колос запланировал пять спаррингов на первом сборе – новичок УПЛ объявил соперников
Колос / ФК Колос

Команда из Ковалевки поделилась планами подготовки к чемпионату Украины.

Игроки Колоса сегодня, 14 января, вышли из зимнего отпуска и готовятся отправиться на первый двухнедельный сбор, сообщает официальный сайт клуба. Футболисты провели легкую тренировку без мячей и уже ночью вылетят в Турцию чтобы начать подготовку к сезону. В Украину команда вернется 30 января и уже 2 февраля вновь вернется в Турцию на второй сбор, который также будет продолжаться две недели.

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На первом сборе новичок Премьер-лиги проведет пять контрольных матчей, в четырех из которых соперники уже известны.

20 январяАкадемика Клинчень (тринадцатое место чемпионата Румынии)

23 январяАстра (второе место чемпионата Румынии)

26 январяПриштина (четвёртое место чемпионата Косово)

28 январяФорвертс Штайр (последнее место второго дивизиона Австрии)

Пятый соперник пока неизвестен.

Напомним, Колос на зимнюю паузу ушел на седьмой строчке, набрав 20 очков.

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