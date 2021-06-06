Нападающий Ингульца Ника Ситчинава ближайшее время присоединится к ковалевскому Колосу.

Колос выиграл борьбу за Ситчинаву у Руха и подпишет форварда на правах свободного агента, сообщает Динамомания.

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Контракт нападающего завершился в конце сезона, поэтому трансфер игрока в Колос остается времени. Ранее сообщалось, что грузин может стать игроком Руха.

Напомним, в текущем сезоне Ника Ситчинава провел за Ингулец 22 поединка и отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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