Колос выиграл борьбу за Ситчинаву, – СМИ
6 июня 18:19 - Читати українською
Нападающий Ингульца Ника Ситчинава ближайшее время присоединится к ковалевскому Колосу.
Колос выиграл борьбу за Ситчинаву у Руха и подпишет форварда на правах свободного агента, сообщает Динамомания.
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Контракт нападающего завершился в конце сезона, поэтому трансфер игрока в Колос остается времени. Ранее сообщалось, что грузин может стать игроком Руха.
Напомним, в текущем сезоне Ника Ситчинава провел за Ингулец 22 поединка и отметился 6 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
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