Команда из Ковалевки впервые в своей истории сыграла в еврокубках.

В дебютном еврокубковом поединке команда Руслана Костышина на выезде одолела греческий Арис (2:1) и пробилась в следующий раунд соревнований.

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Очередным соперником ковалевского клуба станет хорватская Риека, которая по итогам прошлого сезона заняла в чемпионате своей страны третье место. Поединок состоится уже через неделю, 24 сентября.

К слову, на стадии 3-го раунда квалификации Лиги Европы победитель также определится в одном матче.

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