Колос в следующем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с Риекой
23:40 - Читати українською
Команда из Ковалевки впервые в своей истории сыграла в еврокубках.
завершено
Евгений Новак 47’
Денис Антюх 63’
47’ Евгений Новак
63’ Денис Антюх
В дебютном еврокубковом поединке команда Руслана Костышина на выезде одолела греческий Арис (2:1) и пробилась в следующий раунд соревнований.
Колос дебютировал в Лиге Европы с исторической победы над Арисом
Очередным соперником ковалевского клуба станет хорватская Риека, которая по итогам прошлого сезона заняла в чемпионате своей страны третье место. Поединок состоится уже через неделю, 24 сентября.
К слову, на стадии 3-го раунда квалификации Лиги Европы победитель также определится в одном матче.
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