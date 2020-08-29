Олимпик перед матчем с молодежной сборной Украины уступил Колосу. Счет и отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Колос – Олимпик – 3:1

Голы: Селезнёв 50, Новак 55, Антюх 79 – Кириленко, 74

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В первом матче нового сезона УПЛ Колос уступил Шахтеру, поэтому во время паузы, вызванной матчами сборных, решил просмотреть новичков и укрепить свои ряды новыми игроками. Первым спарринг-партнером команды Костышина стал донецкий Олимпик, который также крупно проиграл Динамо в дебютном поединке чемпионата.

В первом тайме Колос старался больше контролировать мяч, однако ближе к успеху были именно дончане – Сергей Политыло и Захедитабар Шахаб потеряли неплохие шансы вывести свою команду вперед.

После перерыва свой класс продемонстрировал Евгений Селезнев, точно пробив с линии штрафной в левый от голкипера Олимпика угол ворот. А уже через пять минут счет удвоил Евгений Новак, замкнув головой подачу с правого фланга.

В середине второй сорокапятиминутки экс-форвард Карпат Кирилл Кириленко откликнулся на прострел с левого фланга и с острого угла расстрелял ворота Колоса, однако последнее слово было за ковалёвцами – за десять минут до окончания матча дальний удар удался Денису Антюху.

Уже завтра Олимпик сыграет свой следующий спарринг – соперником команды Игоря Климовского станет молодежная сборная Украины. Начало матча в 18:00.

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