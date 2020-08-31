Колос попал в группу 7 среди сеяных команд 2-го квалификационного раунда Лиги Европы. Отметим, что к ней также попали Тоттенхэм и Хапоэль Беер-Шева.

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Потенциальными соперниками ковалёвцев стали Арис (Греция), Локомотив Пловдив (Болгария) и Лачи (Албания).

Добавим, что жеребьевка 2-го раунда Лиги Европы состоится сегодня, 31 июля, начало в 14:00.

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