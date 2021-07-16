Колос уступил новичку Первой лиги в контрольном матче
Колос и Подолье провели контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".
Товарищеские матчи.
Подолье – Колос – 3:2
Голы: Воловик, ?, (пен.), 62, (пен.), игрок на просмотре, ? – Петров, ?, Нгамба, 90+2
Нереализованный пенальти: Нуриев, ? (Колос)
В первом тайме Воловик открыл счет в первом тайме, но Петров до перерыва выровнял положение. Нуриев мог вывести ковалёвцев вперед, однако не смог реализовать пенальти.
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Во второй половине Воловик вновь вывел Подолье вперед, снова реализовав пенальти. Ближе к концу встречи игрок на просмотре с третьей попытки затолкал мяч в ворота Колоса. Штурм на последних минутах позволил Колосу сократить отставание благодаря усилиям Нгамбы.
Отметим, что Колос завершил предсезонную подготовку и готовится к новому сезону, который начнет матчем против Вереса уже 24-го июля, начало в 17:00.
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