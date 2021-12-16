Виталий Гавриш решил попрощаться с профессиональным футболом и попробовать себя в тренерском ремесле, сообщает Meta-ratings.

Верес продолжает чистку – клуб прекратил сотрудничество с опытным защитником

Уже во время зимних сборов Колоса 35-летний экс-защитник будет помогать наставнику коваливцев Ярославу Вишняку. После 18-ти туров УПЛ Колосс располагается на 8-й строчке.

В своей карьере Гавриш также успел поиграть за Десну, Сталь, донецкий и запорожский Металлург, Александрию, Говерлу и Зирку.

"Огляд 0:7 від Динамо не можу подивитися досі": герой Колоса грав із Мілевським та Алієвим і вірив у талант Яремчука