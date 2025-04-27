Колос упустил победу над Полесьем в компенсированное время после спорного решения VAR
Колос принимал Полесье (1:1) в 26-м туре чемпионата Украины. Результат и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".
Украинская Премьер-лига, 26-й тур
Колос – Полесье – 1:1
Голы: Сарапий, 46 – Великан, 56
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После сенсационной победы над Шахтером (3:0) в 25-м туре, Колос встречался дома с Полесьем.
Несмотря на выездной поединок житомиряне сразу же захватили инициативу в матче и искали возможности забить быстрый мяч. Колос выбрал стратегию играть вторым номером и выбегать в быстрые и разящие контратаки. На 26-й минуте произошел один из самых острых моментов в первом тайме: Гуцуляк сместился с фланга и пробил по воротам, но Пахолюк спас команду от пропущенного мяча.
На старте второго тайма Полесье шокировало соперника быстрым голом. Эдуард Сарапий отметился точным ударом на 46-й минуте после передачи Георгия Майсурадзе.
Колос быстро собрался после пропущенного мяча и ответил своим взятием ворот. Отличился Владислав Великан, который пребывает в невероятной форме после трех ассистов и гола в победном матче с Шахтером.
На 80-й минуте Сарапий мог отметиться дублем и вырвать победу для своей команды, но пробил мимо ворот. Зато Николай Ковталюк на 90+2 минуте пробил точно после суматохи в штрафной площади, но VAR отменил взятие ворот. После просмотра эпизода матч в конце концов закончился ничьей.
По итогам встречи Полесье осталось на четвертом месте, а Колос все еще на 10-й позиции.
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