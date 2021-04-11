Олимпик был номинальным хозяином матча 21-го тура, но поединок проходил на арене Колоса. Дончане имела двойную мотивацию на эту встречу, ведь Юрий Калитвинцев не победил ни в одном из 5 противостояний УПЛ, сколы возглавил "олимпийцев". У ковалевцев была серия из 4 матчей без поражений (2 ничьи и столько же побед).

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Коллективы присматривались друг к другу, а потому к середине первого тайма моментов было мало. Первый по-настоящему опасный момент случился на 28 минуте. Костышин-младший прошелся по левому флангу и мощно пробил в ближний угол, Кичак парировал. Не забиваешь ты – забивают тебе. Чуть ли не в следующей атаке Каргбо получил пас из своей части поля, протащил мяч на скорости и мощно пробил в дальний угол. Удар форварда Олимпика, арендованного у Динамо, Евгений Волынец не сумел потянуть. Дончане впервые вышли вперед во времена тренерства Юрия Калитвинцева, а Ибрагим прервал 5-месячную серию без голов.

Ковалевцы побежали отыгрываться, а у Артема Кичака увеличилось работы. К концу первого тайма он минимум трижды спасал Олимпик: уверенно отразил непростые удары от Петрова и Лысенко, а также парировал красивый выстрел Гавриша со штрафного, который летел под перекладину. Свисток на перерыв от Александра Дердо зафиксировал минимальное преимущество дончан.

Второй тайм начался с напряженной борьбы, а легионер Миная Джео Экра умудрился получить две желтых в течение 7 минут. Дебютный поединок в УПЛ для ивуарийца завершился досрочно. Численным преимуществом сполна воспользовались ковалевцы. Арбитр на 68 минуте указал на точку за фол в штрафной Олимпика. Пенальти взялся выполнять Денис Костышин. Сын наставника Колоса пробил почти по центру, Кичак был близок, чтобы парировать удар, но круглый от его кулака все же залетел в ворота.

Команда из Ковалевки продолжала уверенно владеть инициативой, а Олимпик выжидал своего момента на контратаках. Угловой на 87 минуте стал победным для Колоса – Милько головой нашел мяч, замкнув подачу. Дончане побежали отыгрываться, но времени было мало. Финальный свисток зафиксировал камбэк Костишина и Ко со счетом 2:1. Шестое подряд поражение Юрия Калитвинцева после прихода в донецкий клуб.

Колос набрал 33 зачетных балла, закрепился на 6 строчке и продолжил дышать в спину Ворскле, в которой 34 очка. Олимпик остался на 11 позиции, имея в своем активе 17 пунктов.

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