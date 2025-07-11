Товарищеские матчи

Колос – Левый Берег – 7:2

Голы: Ррапай, 22, Якимов (а/г), 72, Климчук, 75, Гусол, 93, 115, Безручук, 112, Криворучко, 117 – Банада, 87, Бойченюк, 92

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Колос и Левый Берег провели насыщенный товарищеский матч, в котором был забит настоящий ливень мячей.

Поединок проходил в необычном формате – четыре тайма по 30 минут. Как видно из итогового счета, обе команды сделали ставку на атакующий футбол, однако более результативными оказались игроки Колоса. Отметим, что в составе Колоса дебютный мяч забил Юрий Климчук, который недавно перебрался из Руха за 400 тысяч евро.

Для Колоса это уже не первый спарринг в текущем межсезонье. Напомним, что ранее команда из Ковалевки уступила Виктории (0:1) и Вересу (2:3). В свою очередь Левый Берег, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, провел второй товарищеский поединок после ничьей с винницкой Нивой (1:1).

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