Ковалёвцы накануне начала УПЛ и старта в еврокубках решили усилиться очередным легионером из чемпионата Беларуси.

Нападающий Витебская Диего Сантос продолжит карьеру в Колосе, сообщает в своем Telegram-канале белорусский журналист Владислав Татур.

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Стороны уже согласовали переход 23-летнего бразильца. Интересно, что в январе игроком активно интересовался львовский Рух, рассматривая возможность его аренды.

Напомним, Сантос выступал за молодежную команду Гремио. В июле 2019 года перешел в Витебск из бразильского Лажеаденсе. С сентября по декабрь 2020 г. защищал цвета солигорского Шахтера на правах аренды. Первую половину 2021-го провел в Витебске и успел отметиться 3 голами и 7 ассистами в 16 матчах чемпионата. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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До слова, останній гол бразилець забив за Вітебськ у ворота Немана.