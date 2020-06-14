Роскошная игра голкиперов и судейская ошибка в видеообзоре матча Колос – Шахтер – 0:1

Колос уступил Шахтеру (0:1) в рамках 26-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Колос – Шахтер на Футбол 24.

Команда Руслана Костышина дала достойный бой чемпиону Украины. Шахтер получил не так много возможностей для взятия ворот, да и сам Колос не засиживался исключительно в обороне. Главное событие первого тайма произошло в компенсированное время – голкипер ковалевцев Волынец сбил Мораеса в своей штрафной, хотя касание к мячу также было. О возможном пенальти говорить не пришлось, поскольку арбитр ошибочно зафиксировал офсайд еще до столкновения.

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Вторая половина началась с провала обороны Колоса, и Мораес таки открыл счет. Парни Костышина пошли в атаку с еще большими силами, заставив Трубина показать свое мастерство. Молодой кипер Шахтера решил не отставать от Волынца и также совершил несколько сейвов. "Горняки" без лишнего блеска удержали минимальное преимущество – 1:0.

Колос – Шахтер: видео гола и обзор матча 14 июня 2020