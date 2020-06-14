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КОЛОС - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ

Роскошная игра голкиперов и судейская ошибка в видеообзоре матча Колос – Шахтер – 0:1

19:47 246 Читати українською
Роскошная игра голкиперов и судейская ошибка в видеообзоре матча Колос – Шахтер – 0:1
Колос – Шахтер – видеообзор матча

Колос уступил Шахтеру (0:1) в рамках 26-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Колос – Шахтер на Футбол 24.

 
Жуниор Мораес 48’
48’ Жуниор Мораес

Команда Руслана Костышина дала достойный бой чемпиону Украины. Шахтер получил не так много возможностей для взятия ворот, да и сам Колос не засиживался исключительно в обороне. Главное событие первого тайма произошло в компенсированное время – голкипер ковалевцев Волынец сбил Мораеса в своей штрафной, хотя касание к мячу также было. О возможном пенальти говорить не пришлось, поскольку арбитр ошибочно зафиксировал офсайд еще до столкновения.

Шахтер пережил кошмар против Колоса – 18-летний украинец стал героем, экс-динамовцы простили

Вторая половина началась с провала обороны Колоса, и Мораес таки открыл счет. Парни Костышина пошли в атаку с еще большими силами, заставив Трубина показать свое мастерство. Молодой кипер Шахтера решил не отставать от Волынца и также совершил несколько сейвов. "Горняки" без лишнего блеска удержали минимальное преимущество – 1:0.

Колос – Шахтер: видео гола и обзор матча 14 июня 2020

blog_ava
Шахтер пережил кошмар против Колоса – 18-летний украинец стал героем, экс-динамовцы простили
18:57
1441
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Колос Колос Колос - Шахтер Шахтер Шахтер Видеоновости УПЛ
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