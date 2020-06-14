Колос – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча – как Донецк будет жить без лидера и шанс для Коноплянки

Колос принимает Шахтер на НСК Олимпийский в 26 туре УПЛ. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Колос – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 17:00. Игру транслирует телеканал "Футбол 1". Матч без турнирной интриги. Абсолютно лучшая команда УПЛ против клуба, который выглядит откровенно самым слабым в чемпионской шестерке. Колос готовится к плей-офф Лиги Европы и может себе позволить эксперименты и любую серию поражений – команда Костишина 5 туров подряд не брала очков. Будем откровенны, для Коваливки большой фарт уже в самом выходе в топ-6, ведь конкуренты снизу по игровым и статистическим параметрами ничем особо не уступали.

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Шахтер свой следующий матч с реальной интригой сыграет еще позже, в августе против Вольфсбурга за выход в четвертьфинал Лиги Европы. Впрочем, Каштру тем и нравится и отличается от Фонсеки, что пытается развивать талантливую молодежь. А тут еще и травма Исмаили, из-за которой один из 3-х самых незаменимых игроков (Тайсон и Степаненко тут же – хотя бы подобного уровня альтернативы не видно пока и близко) больше не сыграет в 2020 году. Здесь, пожалуй, и лежит главная интрига. Кого и как Сеу Луиш будет наигрывать слева в обороне? Сегодня шанс Сиприано, который начинал в Шахтере на месте правого вингера и сыграл за Донецк только 11 матчей.

Колос: Волынец – Ефремов, Петров, Гавриш (к), Емец – Милько, Богданов – Смирный, Ильин, Вильхьяльмссон – Лысенко

Шахтар: Трубин – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес