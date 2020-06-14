Колос – Шахтер: анонс матча УПЛ

В рамках 26-го тура УПЛ Колос принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

История Колоса в первых двух турах после рестарта УПЛ и досадна, и забавна, и умна. Досадна она потому, что в проигранных всухую матчах с Десной и Зарей ковалёвцы выглядели лучше, перепрессинговав соперника, почти не допустив моментов у своих ворот и набрав солидные показатели по xG – причем с луганчанами команда играла в меньшинстве. Остроумна она потому, что Колос осенью неожиданно запрыгнул в первую шестерку и теперь может проигрывать ещё шесть матчей подряд – да и СК Днепр-1 снизу уже может расслабиться. Дебютанты УПЛ просто порвали опытных середнячков на куски.

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Умна эта история в том, что Руслан Костышин правильно использует возможность терять очки вволю. И перед рестартом сезона, и после двух прошедших туров главный тренер жаловался на проблемы команды с физической подготовкой, однако при этом заявлял, что именно так всё и было задумано – Колос выйдет на пик формы позже, под матчи плей-офф за еврокубки. В любом случае, Шахтеру расслабляться не стоит, потому что предыдущая встреча завершилась перестрелкой со счётом 3:4.

Возможно, сегодня также будет нечто похожее, потому что Шахтеру с 16-очковым отрывом откровенно нечего делать в УПЛ. Все последующие туры для дончан можно назвать затяжной подготовкой к ответному матчу с Вольфсбургом в августе – и теперь приходится срочно учиться играть без Исмаили, который из-за травмы вылетел на шесть месяцев.

Ковалёвцы кажутся очень полезным спарринг-партнером – команда работает на высоких скоростях, хорошо пользуется стандартами и кроссами, имеет крепкого нападающего с хорошими навыками игры головой и никого не боится. В конце концов, подопечные Костышина хорошо играют против очень сильно прессингующих коллективов (Десна, Александрия, Заря) – а Вольфсбург по этому компоненту один из лучших.

Шахтеру нужно настроиться на матч, как на хорошую проверку. Конечно, в этой ситуации также есть смысл испытать в деле ближайший резерв – тем более, что с Десной он, за исключением Трубина и Фернандо, бездарно провалился. Меньше всего хотелось бі повторения харьковских 5:0 за тайм с "ватокатом" после перерыва.

Кадровая ситуация

Колос особых проблем с составом не имеет, если не вспоминать о дисквалификации Кожушко – впрочем, Олег пока далёк от незаменимости. Зато отстранение отбыли Емец и Петров. У Шахтера из-за перебора жёлтых карточек не сыграет Маркос Антонио, но самая главная потеря произошла буквально вчера – Исмаили порвал крестообразную связку и вылетел на полгода. Кошмар.

Кроме бразильца, в лазарете остаются Малышев и Бондарь. Майкон же вернулся к беговой работе, но пока о выходе на поле говорить рано. Наиболее интересно, сколько минут сегодня получит Фернандо, который очень классно заменил Мораеса в матче с Десной.

Ориентировочные составы на матч Колос – Шахтер

Колос: Волынец – Ефремов, Петров, Гавриш, Емец – Милько, Богданов – Смирный, Ильин, Вильхъяльмссон – Лысенко

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Патрик – Тете, Коваленко, Тайсон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Колос пропускает в восьми матчах подряд, а пять предыдущих поединков ковалёвцы проиграли – произойдёт чудо, если вся эта статистика оборвётся именно в игре с "горняками". Впрочем, на один забитый гол подопечные Руслана Костишина сегодня могут надеяться, ведь в прошлых турах к нему всё шло (команде просто не везло). К тому же, дончане последний раз оставляли свои ворота сухими только в феврале – им забивала даже Ворскла. Возможно, Колосу также поможет кто-то из молодых резервистов соперника – как тот же Пихалёнок Десне неделю назад.

Короче говоря, на гол Колоса надеяться можно, но не более. Шахтер должен добыть максимально уверенную победу.

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