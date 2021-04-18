Поединок между Колосом и СК Днепром-1 по праву считался одним из центральных в 22-м туре УПЛ. Обе команды сейчас на ходу – ковалёвцы не знали поражений в пяти турах подряд, а днепровцы весной впервые проиграли лишь неделю назад (в матче с Динамо). К тому же, это противостояние довольно принципиальное – "хлеборобы" выиграли три последние встречи с суммарным счетом 10:2, не пропустив "спортклубовцев" в еврокубки летом, а осенью на Днепр-Арене футболисты и тренеры устроили громкий скандал. В Ковалёвке подопечные Йовичевича могли отомстить сопернику, ведь Колос при очередной победе над СК мог подняться на пятую позицию. Осечка в таких условиях была недопустима.

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В первой трети первого тайма активнее играли гости. "Желто-черные" владели мячом и регулярно врывались в штрафную. Лучший эпизод стартового периода встречи произошел на 7-й минуте, когда Назаренко получил разрезной пас от Когута на правый край штрафной и прострелил под удар партнеру – впрочем, один из защитников выбил мяч. На 13-й Игнатенко пробивал с похожей зоны мимо, а на 16-й же Когут замкнул навес Чуже со стандарта. Получилось слишком неточно. Колос пытался отвечать высоким прессингом, однако остроты из него не прилетало. СК Днепр-1 выходил из-под давления.

Постепенно подопечные Руслана Костышина выровняли ход встречи. Довольно быстро они начали зарабатывать стандарты, которые на 27-й минуте принесли успех: Лысенко сбросил подачу с углового на дальнюю штангу, а Милько, продавивши Дубинчака, прошил Юрчука – 1:0! Еще через четыре минуты хозяева могли удвоить свое преимущество вследствие ошибки Тейлора на фланге, однако выстрел Богданова метров с 20-ти успели накрыть защитники СК Днепра-1. Куда опаснее было на 37-й, когда Костышин сбросил мяч под удар Лысенко с левого края штрафной – Владимир выстрелил под перекладину, а Юрчук парировал.

Середина тайма была за Колосом, однако развить преимущество ковалёвцам не удавалось. СК Днепр-1 же перед перерывом включил своё эффективное оружие – стандарты. На 43-й минуте гости заработали угловой, подача с которого пошла на ближнюю штангу – Логинов подрезал ее вдоль ворот, а Чуже головой занес мяч в ворота. 1:1! Именно с этим счетом команды и отправились на отдых.

Старт второго тайма оказался динамичным. Уже на 47-й минуте днепровцы провели атаку с навесом на Хобленко (Алексей замкнул мимо), а ковалёвцы на 49-й ответили дальним ударом Новака – немного неточно! На 53-й Дэн Костышин мог выходить один на один с голкипером, однако эпизод погубил технический брак со стороны хавбека Колоса. Следующие две атаки оказались особенно страшными для гостей: на 56-й минуте все тот же Костышин замыкал навес с углового, а на 60-й Богданов мощно выстрелил в правую девятку метров с 22-х – Юрчук в обоих ситуациях откровенно спас СК.

После такого активного начала Колос не упустил инициативу, но с обострением дела пошли хуже. В середине второго тайма было много фолов (команды наиграли на четыре предупреждения) и замен – в частности, у днепровцев сломался капитан Логинов, которого сменил Сваток, а затем вместо Цурикова и Назаренко игру гостей усилили Булеца и Багатов. Руслан Костышин, в свою очередь, снял с игры своего сына, выпустив Смирного. Все эти действия сильно сбили темп встречи. За 20 минут ничего интереснее ряда атак без завершения команды не создавали.

В эндшпиле поединка Руслан Костышин освежил атаку, выпустив бодрого Антюха вместо уставшего таранного нападающего Лысенко. Впрочем, моментального улучшения этот ход не принес, а СК Днепр-1 на 85-й минуте еще и провел хороший контрвыпад с выстрелом Булецы метров с 20-ти – к счастью для хозяев, Сергей пробил слабо. Впрочем, этот эпизод стал исключением из правил. Подопечные Йовичевича в конце основного времени редко выбегали в атаку, откровенно защищая ничью.

Арбитр Максим Козыряцкий компенсировал аж шесть минут. Обе команды могли вырвать победу: так, на 90+2-й Чуже получил прострел с левого фланга и мощно пробил из пределов штрафной – Волынец парировал! Колос ответил на 90+5-й угловым и мощным ударом с лёту в исполнении Богданова – мяч прошёл мимо левой штанги! Этот момент стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Таким образом, Колос набрал 34 очка, оставшись на шестой позиции с отставанием от пятой Десны в два зачётных балла. СК Днепр-1, имея в активе 26 пунктов, сравнялся с Александрией, но пока команда держится на восьмой строчке.

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