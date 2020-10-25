Минай в пяти турах подряд не знал побед, поэтому на поединок с Колосом подопечные Василия Кобина настроились, как следует. Первый выстрел по воротам ковалёвцев прошёл уже в 33-й секунде – это Кныш перехватил мяч на чужой половине и пробил метров с 23-х в руки Кучеруку. Гости владели мячом и постоянно атаковали, а хозяева дебютный удар сумели нанести аж на 9-й минуте – да и тот был неакцентованим. В конце концов, преимущество гостей на 17-й минуте вылилось в пенальти, который реализовал Нуриев – впрочем, уже через две минуты пассивный Колос сравнял вследствие подачи со штрафного, которую замкнул Милько. 1:1.

Ингулец расписал ничью с Мариуполем в матче с двумя отменёнными голами

На 22-й минуте Смирный попытался вывести ковалёвцев вперёд дальним ударом в левый нижний угол, но Каниболоцкий уверенно поймал мяч. Через две минуты случился голевой момент Миная: Гавриш в собственной штрафной подарил мяч Пиняшко, тот переиграть Кучерука не смог, но на добивании оказался Нуриев – впрочем, по воротам он не попал.

Вторая половина первого тайма оказалась динамичной, однако реально острых эпизодов почти не возникало. Можно вспомнить только удар Кравченко с отскока из пределов штрафной на 34-й минуте, однако мяч полетел на трибуны. В целом, Колосу удалось перехватить инициативу и устроить несколько панических ситуаций у ворот гостей, однако дожать Минай не удалось. На перерыв команды ушли при ничейном счёте.

На второй тайм Руслан Костышин выпустил Ильина и Данфа, а его подопечные пошли в атаку. Уже на 47-й минуте Лысенко замыкал подачу с углового (выше ворот), на 53-й Меличенко едва не срезал в свои ворота прострел Кравченко, а на 54-й Данфа в штрафной сбросил мяч под удар Милько – впрочем, Вадим пробил слишком слабо. Пытаясь усилить атаку, тренерский штаб хозяев отправил в игру Селезнёва с Исаенко, но на 61-й минуте контрвыпад Миная мог привести к голу Нуриева – тот классно обыгрался с Кнышом и нанёс удар из пределов штрафной, но Кучерук парировал.

Через минуту гол Миная таки случился – это Шиндер головой с линии вратарской замкнул подачу Сакива со штрафного. Впрочем, Колос мгновенно отыгрался: Селезнёв запустил передачу в штрафную на Исаенко, тот пяткой выкатил пас на Данфа, а Мамаду ударом в касание поразил в левый нижний угол – 2:2!

В эндшпиле встречи стало интереснее. Колос пошёл на финальный штурм и стал загружать мяч в штрафную – было нервно, но ничего интереснее удара Гариша головой выше ворот хозяева так и не создали. Минай же на 87-й минуте мог выйти вперёд в результате прострела Нуриева под удар Кожанову – Денис запустил мяч над перекладиной. На 90-й он же неплохо пробивал из-за пределов штрафной, но Кучерук уверенно парировал. Был также эпизод с гипотетическим попаданием в руку в штрафной ковалёвцев, но арбитры так ничего и не заметили. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Колос набрал 12 зачётных баллов и остался на пятой позиции, поравнявшись очками с Десной. Минай, имея в активе 5 пунктов, держится на двенадцатой позиции.

Ингулец расписал ничью с Мариуполем в матче с двумя отменёнными голами