Игроки Колоса впервые собрались в 2022 году на клубной базе, где будут проходить медосмотр и тренироваться в течение следующих трех дней, сообщает официальный сайт ковалёвцев.

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22 января команда приступит к первому сбору на территории клубной базы. А уже 28-го Колос вылетит в Турцию, где проведет второй этап подготовки к заключительной части сезона. Ковалёвцы проведут за границей 3 недели и сыграют за это время 7 поединков.

Добавим, что Колос завершил первую часть сезона на 8 позиции, имея в активе 24 очка.

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