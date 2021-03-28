Товарищеские матчи.

Колос – Джуниорс – 3:0

Голы: Гавриш, Ильин, Хлебас

Колос – Колос U-21 – 4:1

Голы: Сорокин (дубль), Лысенко, Антюх – Сенько

Колос начал тренировочный день спарринг с любительским Джуниорс. Победа получилась простой – Гавриш и Ильин оформили комфортное преимущество еще в первом тайме, а Хлебас добил соперника в перерыве.

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Позже ковалёвцы провели поединок между собой – первой команде, которая состояла из игроков, которые не были задействованы или выходили на замену в первой игре, противостоял Колос U-21. Здесь также все завершилось положительно для команды Костышина – дубль Сорокина и голы Лысенко и Антюха позволили праздновать победу и в этой встрече. У молодежной команды гол престижа забил Сенько.

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