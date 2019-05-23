Колос простимулировал соперников Металлиста 1925 и Волыни перед решающим туром Первой лиги, – ТаТоТаке

Ковалевский Колос простимулировал Авангард и Горняк-Спорт которые сыграют против Металлиста 1925 и Волыни соответственно.

Колос ведет борьбу с Волынью и Металлистом 1925 за место в плей-офф за право выхода в УПЛ.

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Как сообщает журналист шоу ТаТоТаке Сергей Болотников, команда из Киевской области уже простимулировала соперников своих конкурентов – Горняк-Спорт и Авангард.

Все трое претендентов на 2 места в плей-офф имеют по 51 пункту в активе. Сам Колос дома сыграет против Оболони-Бровар.

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