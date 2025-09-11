Колос сыграл против Влазнии (0:2) в квалификации к Лиге Европы. Результат и обзор встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА, 1-й отборочный раунд

Влазния (Албания) – Колос (Украина) – 2:0

Голы: Доци, 14, Соломаха, 45 (аг)

Колос начал еврокубковую кампанию с матча против Влазнии. Уже на 14 минуте ковалевская команда пропустила гол. Албанки выиграли борьбу в центре поля и провели удачную атаку. Еще до перерыва Влазния удвоила преимущество. После подачи углового Соломаха срезала в собственные ворота.

После перерыва Колос несколько раз проводил довольно неплохие атаки, но никак не доходило до опасного удара. Албанки пытались придерживать мяч и не позволяли украинкам забить хотя бы один гол. Хороший момент имела Виктория Остапив, но ее удар заблокировали. В итоге Колос проиграл 0:2. Ответный матч состоится 17 сентября.

