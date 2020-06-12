Колос продлил контракты с двумя игроками – среди них экс-полузащитник Динамо

Двое лидеров ковалевского клуба еще на год останутся в лагере "хлеборобов".

Сразу два футболиста Колоса продолжили соглашения со своим клубом на год, сообщает официальный сайт ковалевской команды.

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Подписи под новыми контрактами поставили капитан команды Виталий Гавриш и экс-динамовец Вадим Милько.

Напомним, Гавриш перешел в команду Руслана Костишина в 2016 году и за это время сыграл 94 матча, в которых забил 16 голов. Милько присоединился к лагерю ковалёвцев в 2017-м и успел провести 75 поединков и трижды поразить ворота соперника.

Колос после 25-ти туров УПЛ занимает шестую строчку турнирной таблицы, набрав 26 очков. Свой следующий поединок команда проведет уже 14 июня против лидера чемпионата Шахтера.

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