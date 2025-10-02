Колос договорился о продолжении сотрудничества с фулбеком Андреем Цуриковым, сообщает официальный сайт клуба.

Пресс-служба Колоса отмечает, что контракт с игроком продлен на "длительный срок". Футбол 24 стало известно, что новое соглашение Цурикова с ковалевцами рассчитано до лета 2027 года.

Андрей Цуриков присоединился к Колосу в августе 2023 года. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 8 матчей за клуб и забил 1 гол. Сейчас Колос занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Руслана Костышина набрали 14 очков после семи туров чемпионата.

