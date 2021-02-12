"Мы сначала поймали момент, когда была оттепель, сделали аэрацию газона, включили подогрев, накрыли поле. Еще перед снегопадами мы его накрыли. Чтобы поле не запрело, мы запустили тепловые пушки. Люди падают с ног, но мы работаем. Даже президент, вице президент, генеральный директор с 8 утра до 8 вечера работают вместе с нами на стадионе.

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Мы стараемся сделать все по максимуму, чтобы игра удалась. Я консультировался с главным агрономом НСК Олимпийский – Максимом Стельмахом. Мы прислушались к его советам и делали определенный график работ. Я думаю, что мы все сделали правильно. Мы сделаем розовую разметку и будут цветные мячи на тот случай, если пойдет снег", – сказал главный агроном Колоса Виталий Лях в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, команда Руслана Костышина будет принимать Шахтер 13 февраля, начало в 17:00.

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