Колос прилагает сверхчеловеческие усилия для подготовки стадиона к матчу с Шахтером – президент на ногах уже в 8 утра
Колос хочет должным образом подготовиться к поединку с Шахтером, которым начнет вторую часть УПЛ.
"Мы сначала поймали момент, когда была оттепель, сделали аэрацию газона, включили подогрев, накрыли поле. Еще перед снегопадами мы его накрыли. Чтобы поле не запрело, мы запустили тепловые пушки. Люди падают с ног, но мы работаем. Даже президент, вице президент, генеральный директор с 8 утра до 8 вечера работают вместе с нами на стадионе.
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Мы стараемся сделать все по максимуму, чтобы игра удалась. Я консультировался с главным агрономом НСК Олимпийский – Максимом Стельмахом. Мы прислушались к его советам и делали определенный график работ. Я думаю, что мы все сделали правильно. Мы сделаем розовую разметку и будут цветные мячи на тот случай, если пойдет снег", – сказал главный агроном Колоса Виталий Лях в комментарии ФутболNEWS.
Напомним, команда Руслана Костышина будет принимать Шахтер 13 февраля, начало в 17:00.
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