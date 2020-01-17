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Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо

17 января 08:52 801 Читати українською
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
Новички Колоса / Сайт клуба

Колос официально представил игроков, которые присоединились к клубу в зимнее трансферное окно.

Ковалевский клуб на своем официальном сайте отчитался о подписании контрактов с пятью новичками.

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Это – два бывшие игроки Динамо Кирилл Петров и Андрей Богданов, защитник Евгений Ефремов из Оболонь-Бровара и хавбека Владислав Соловейчик и Владислав Емец. Все новички, кроме Емца, подписали с Колосом полноценные соглашения, а 22-летний полузащитник будет выступать на правах аренды из луганской Зари.

Напомним, команда Руслана Костишина ушла на зимний перерыв седьмой, отставая от верхней шестерки УПЛ всего на два пункта.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Колос Колос Евгений Ефремов Евгений Ефремов Владислав Емец Владислав Емец Владислав Соловейчик Владислав Соловейчик Андрей Богданов Андрей Богданов Кирилл Петров Кирилл Петров
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