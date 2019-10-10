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Колос пожаловался в УАФ относительно скандальной красной карточки в матче с Динамо

15:46 80 Читати українською
Колос пожаловался в УАФ относительно скандальной красной карточки в матче с Динамо
Колос – Динамо / Фото Футбол 24

Руководство Колоса не намерено оставить без внимания сомнительные решения арбитра в матче 10-го тура УПЛ.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

Колос направил соответствующее письмо в Украинскую ассоциацию футбола относительно судейства в домашнем матче против Динамо (0:4), сообщает официальный сайт клуба.

Арбитр скандального матча Колос – Динамо назначен на матч Первой лиги

Коваливцы акцентируют внимание на эпизоде, где мяч якобы попал в руку защитнику хозяев Максиму Максименко, после чего арбитр Андрей Коваленко удалил игрока и назначил пенальти.

На видеоповторе четко видно, что мяч попал в лицо защитнику Колоса. Клуб настаивает на отмене красной карточки Максименко.

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Динамо Киев Динамо Киев УАФ Колос Колос Максим Максименко Максим Максименко Колос - Динамо Киев
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